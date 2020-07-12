Не змогли вибратися з води: на Тернопільщині загинули двоє підлітків
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. На Тернопільщині двоє хлопців 15 та 16 років під час купання у ставку не змогли самостійно вибратися з води. Одного з них рятувальники витягли мертвим, інший помер в лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.
“Трагедія трапилася у суботу, 11 липня, близько 18:30 на ставку між селами Мечищів та Вільховець Бережанського району. Загиблі – 16-річний житель Бережан та 15-річний житель села Вільховець. За попередніми даними, хлопці відпочивали на ставку в компанії ще трьох неповнолітніх. В якийсь момент двоє підлітків пішли купатися та не змогли самостійно вибратися з води. Одного зі хлопців рятувальники витягнули вже мертвим, інший підліток помер у реанімації лікарні”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 1 статті 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”.
Нагадаємо, з річки у Кропивницькому дістали тіло підлітка.