Не змогли вибратися з води: на Тернопільщині загинули двоє підлітків

“Трагедія трапилася у суботу, 11 липня, близько 18:30 на ставку між селами Мечищів та Вільховець Бережанського району. Загиблі – 16-річний житель Бережан та 15-річний житель села Вільховець. За попередніми даними, хлопці відпочивали на ставку в компанії ще трьох неповнолітніх. В якийсь момент двоє підлітків пішли купатися та не змогли самостійно вибратися з води. Одного зі хлопців рятувальники витягнули вже мертвим, інший підліток помер у реанімації лікарні”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 1 статті 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”.

Нагадаємо, з річки у Кропивницькому дістали тіло підлітка.



