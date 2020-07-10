З річки у Кропивницькому дістали тіло підлітка
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 10 липня. УНН. У Кропивницькому з річки Інгул дістали тіло 13-річного хлопця, наразі встановлюються причини смерті підлітка. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області.
"10 липня о 08:45 від співробітника ГУ Нацполіції Кіровоградської області до Служби порятунку надійшло повідомлення про ймовірну загибель хлопця 2007 р.н. у річці Інгул у мікрорайоні Ковалівка обласного центру", - йдеться в повідомленні.
За інформацією рятувальників, о 12:30 тіло підлітка було знайдено та вилучено з водойми.
Обставини події та смерті хлопця нині встановлюються.
Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров’я, з початку року 464 людини загинули у воді, з них - 44 дитини.