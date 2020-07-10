Из реки в Кропивницком достали тело подростка
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 10 июля. УНН. В Кропивницком из реки Ингул достали тело 13-летнего парня, сейчас устанавливаются причины смерти подростка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Кировоградской области.
"10 июля в 08:45 от сотрудника ГУ Нацполиции Кировоградской области в Службу спасения поступило сообщение о вероятной гибели парня 2007 г.р. в реке Ингул в микрорайоне Ковалевка областного центра", - говорится в сообщении.
По информации спасателей, в 12:30 тело подростка было найдено и изъято из водоема.
Обстоятельства происшествия и смерти парня сейчас устанавливаются.
Напомним, по данным Центра общественного здоровья, с начала года 464 человека погибли в воде, из них - 44 ребенка.