З лиману на Миколаївщині дістали тіло чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. На Миколаївщині з Березанського лиману рятувальники дістали тіло чоловіка, яке відпочивальники виявили за 50 метрів від берега. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України в області.
“12 липня приблизно о 9:20 на спецлінію «101» надійшло повідомлення, що місцевими мешканцями села Лимани, які відпочивали на узбережжі Березанського лиману, виявлено бездиханне тіло чоловіка на відстані 50 м від берега. На місце події прибув черговий караул 8 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. За допомогою надувного човна “Барк” рятувальники дістали на сушу тіло чоловіка”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що у подальшому тіло потонулого доставили до відділення судово-медичної експертизи міста Миколаєва.
Повідомляється, що обставини події з’ясовують співробітники правоохоронних органів.
Нагадаємо, на Тернопільщині двоє підлітків під час купання у ставку не змогли самостійно вибратися з води і загинули.