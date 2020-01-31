Из Крыма вывезли более 12 тыс. граждан в РФ для отбывания наказаний - правозащитник
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. На сегодняшний день не менее 12 тыс. граждан Украины переместили с территории Крыма в Российскую Федерацию для отбывания уголовных наказаний. Об этом во время брифинга о передаче седьмого сообщения в Международный уголовный суд сказал адвокат, эксперт Регионального центра прав человека Роман Мартыновский, передает корреспондент УНН.
"В целом, на сегодняшний день, по нашим подсчетам, речь может идти о том, что по меньшей мере 12 тысяч граждан Украины уже были перемещены с территории Крыма на территорию Российской Федерации для отбывания уголовных наказаний. То есть, Россия продолжает рассматривать уголовные дела, лица, которые осуждаются к наказанию в виде лишения свободы, в значительном большинстве, вывозятся с территории Крыма", - сказал Роман Мартыновский.
Напомним, Сенцов в США обсудил нарушения прав человека в Крыму и тюрьмах РФ.