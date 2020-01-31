З Криму вивезли понад 12 тис. громадян в РФ для відбування покарань - правозахисник
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. На сьогоднішній день щонайменше 12 тис. громадян України перемістили з території Криму до Російської Федерації для відбування кримінальних покарань. Про це під час брифінгу стосовно передачі сьомого повідомлення до Міжнародного кримінального суду сказав адвокат, експерт Регіонального центру прав людини Роман Мартиновський, передає кореспондент УНН.
"Загалом, на сьогоднішній день, за нашими підрахунками, мова може йти про те, що щонайменше 12 тисяч громадян України вже було переміщено з території Криму на територію Російської Федерації для відбування кримінальних покарань. Тобто, Росія продовжує розглядати кримінальні справи, особи, які засуджуються до покарання у вигляді позбавлення волі, у значній своїй більшості, вивозяться з території Криму", - сказав Роман Мартиновський.
Нагадаємо, Сенцов у США обговорив порушення прав людини у Криму і в’язницях РФ.