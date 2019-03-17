С Кременчугского водохранилища достали тело мужчины

"17 марта в 10:43 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на Кременчугском водохранилище в г. Светловодск обнаружено тело погибшего мужчины и нужна помощь по его изъятию из воды", - говорится в сообщении.

Спасатели достали тело мужчины на берег. Обстоятельства гибели и причину смерти гражданина устанавливают специалисты.

Напомним, в Киеве из реки Днепр спасатели достали тело женщины, которое находилось на расстоянии 3 метров от берега возле моста Метро.



