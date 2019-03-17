З Кременчуцького водосховища дістали тіло чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. З Кременчуцького водосховища у місті Світловодськ дістали тіло чоловіка. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“17 березня о 10:43 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про те, що на Кременчуцькому водосховищі у м. Світловодськ виявлено тіло загиблого чоловіка та потрібна допомога по його вилученню з води”, — йдеться у повідомленні.
Рятувальники дістали тіло чоловіка на берег. Обставини загибелі та причину смерті громадянина встановлюють фахівці.
Нагадаємо, у Києві з річки Дніпро рятувальники дістали тіло жінки, яке знаходилось на відстані 3 метрів від берега біля мосту Метро.