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У Києві з Дніпра дістали тіло жінки

У Києві з Дніпра дістали тіло жінки

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. У Києві з річки Дніпро рятувальники дістали тіло жінки, яке знаходилось на відстані 3 метрів від берега біля мосту Метро. Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН

"15 лютого о 13:13 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення від правоохоронців про виявлене тіло жіночої статі у річці Дніпро біля мосту Метро", - йдеться у повідомленні.

Тіло жінки знаходилось на відстані 3 м від берега на поверхні води. Водолази за допомогою водолазного спорядження дістали тіло жінки та передали правоохоронним органам. Причини трагедії встановлюють правоохоронні органи.

Нагадаємо, в районі вулиці Борщагівська 96-Б, з річці Либідь дістали тіло чоловіка.

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