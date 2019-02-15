В Киеве из Днепра достали тело женщины

"15 февраля в 13:13 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение от правоохранителей про обнаруженое тело женского пола в реке Днепр возле моста Метро", - говорится в сообщении.

Тело женщины находилось на расстоянии 3 м от берега на поверхности воды. Водолазы с помощью водолазного снаряжения достали тело женщины и передали правоохранительным органам. Причины трагедии устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, в районе улицы Борщаговская 96-Б, из реки Лыбидь достали тело мужчины.



