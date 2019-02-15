В Киеве из Днепра достали тело женщины
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Киеве из реки Днепр спасатели достали тело женщины, которое находилось на расстоянии 3 метров от берега возле моста Метро. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УНН.
"15 февраля в 13:13 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение от правоохранителей про обнаруженое тело женского пола в реке Днепр возле моста Метро", - говорится в сообщении.
Тело женщины находилось на расстоянии 3 м от берега на поверхности воды. Водолазы с помощью водолазного снаряжения достали тело женщины и передали правоохранительным органам. Причины трагедии устанавливают правоохранительные органы.
Напомним, в районе улицы Борщаговская 96-Б, из реки Лыбидь достали тело мужчины.