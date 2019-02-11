У Києві з річки Либідь дістали тіло чоловіка

"10 лютого о 14:26 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення від служби "102" про те, що в районі вулиці Борщагівська, 95-Б, у річці Либідь на відстані 4 м від берега знаходиться тіло громадянина", - йдеться у повідомленні.

До місця виклику було направлено водолазно-рятувальне відділення ГУ ДСНС України у м. Києві. Рятувальники за допомогою штурмової драбини та рятувальної мотузки витягли тіло чоловіка та передали правоохоронним органам, які й займаються обставинами трагедії.

Нагадаємо, У Києві на вулиці Прирічній в затоці Собаче гирло під кригою знайшли тіло хлопця.



