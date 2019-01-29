У Києві під кригою знайшли тіло хлопця

“...під льодом знайшли, вирізали його та дістали”, — повідомили у службі.

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У службі додали, що хлопцеві було 25 років, сам він з Волинської області. Тіло виявили рибалки та повідомили у службу.

Нагадаємо, раніше у соціальних мережах з’явилося повідомлення, що в Києві зник Бізюков Вадим Вікторович 1994 року народження. Хлопець сів у таксі біля “Епіцентру” за адресою вулиця Берковецька, 6в, і більше не виходив на зв’язок.