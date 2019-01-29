В Киеве подо льдом нашли тело парня
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В Киеве на улице Приречной в заливе Собачье устье подо льдом нашли тело парня. Об этом сообщили УНН в Коммунальной аварийно-спасательной службе "Киевская Служба Спасения".
"... подо льдом нашли, вырезали его и достали", - сообщили в службе.
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В службе добавили, что парню было 25 лет, сам он из Волынской области. Тело обнаружили рыбаки и сообщили в службу.
Напомним, ранее в социальных сетях появилось сообщение, что в Киеве исчез Бизюков Вадим Викторович 1994 года рождения. Парень сел в такси возле "Эпицентра" по адресу улица Берковецкая, 6в, и больше не выходил на связь.