В Киеве из реки Лыбидь достали тело мужчины
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В районе улицы Борщаговская 96-Б, из реки Лыбидь достали тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в г. Киеве, передает УНН.
"10 февраля в 14:26 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение от службы "102" о том, что в районе улицы Борщаговская, 95-Б, в реке Лыбидь на расстоянии 4 м от берега находится тело гражданина", - говорится в сообщении.
К месту вызова было направлено водолазно-спасательное отделение ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве. Спасатели с помощью штурмовой лестницы и спасательной веревки вытащили тело мужчины и передали правоохранительным органам, которые и занимаются обстоятельствами трагедии.
Напомним, в Киеве на улице Приречной в заливе Собачье устье подо льдом нашли тело парня.