С Ирпеня уже эвакуировали более 150 человек

Детали

"В Киевской области продолжается эвакуация населения из г. Ирпень в г. Киев. По состоянию на сегодня силами ГСЧС, Национальной полиции, Вооруженных сил Украины, органов власти и волонтеров эвакуировано более 150 человек, мероприятия продолжаются. В целом помощь оказали почти 3 тыс. людям. Работы продолжаются", - информирует ГСЧС.

Кроме того, из Запорожья в Мариуполь выехали автобусы для эвакуации, отправлен гуманитарный груз.

Также в Сумской области в 9:30 отправилась первая колонна, ориентировочно 20 автобусов с зарубежными студентами. От ГСЧС привлечено 3 единицы техники и 23 человека личного состава. Отметили, что сейчас формируют вторую колонну, которая должна отправиться в 13:00.

Дополнение

Оккупанты не выпустили детей, женщин, пожилых людей из Мариуполя. Враг начал атаку именно в направлении гуманитарного коридора.