З Ірпеня вже евакуювали понад 150 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Зараз триває евакуація населення з Ірпеня до Києва, вивезли вже понад 150 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС України.
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"На Київщині триває евакуація населення з м. Ірпінь до м. Києва. Станом на сьогодні силами ДСНС, Національної поліції, збройних сил України, органів влади та волонтерів евакуйовано понад 150 осіб, заходи тривають. Загалом допомогу надали майже 3 тис. особам. Роботи тривають", - інформує ДСНС.
Окрім того, з Запоріжжя до Маріуполя виїхали автобуси для евакуації, відправлено гуманітарний вантаж.
Також на Сумщині о 9:30 вирушила перша колона, орієнтовно 20 автобусів із закордонними студентами. Від ДСНС залучено 3 одиниці техніки та 23 чоловіки особового складу. Зазначили, що зараз формують другу колону, яка має вирушити о 13:00.
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Окупанти не випустили дітей, жінок, літніх людей з Маріуполя. Ворог розпочав атаку саме в напрямку гуманітарного коридору.