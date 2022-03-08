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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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З Ірпеня вже евакуювали понад 150 осіб

З Ірпеня вже евакуювали понад 150 осіб

Київ • УНН

 • 85542 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Зараз триває евакуація населення з Ірпеня до Києва, вивезли вже понад 150 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС України.

Деталі

"На Київщині триває евакуація населення з м. Ірпінь до м. Києва. Станом на сьогодні силами ДСНС, Національної поліції, збройних сил України, органів влади та волонтерів евакуйовано понад 150 осіб, заходи тривають. Загалом допомогу надали майже 3 тис. особам. Роботи тривають", - інформує ДСНС.

Окрім того, з Запоріжжя до Маріуполя виїхали автобуси для евакуації, відправлено гуманітарний вантаж.

Також на Сумщині о 9:30 вирушила перша колона, орієнтовно 20 автобусів із закордонними студентами. Від ДСНС залучено 3 одиниці техніки та 23 чоловіки особового складу. Зазначили, що зараз формують другу колону, яка має вирушити о 13:00.

Доповнення

Окупанти не випустили дітей, жінок, літніх людей з Маріуполя. Ворог розпочав атаку саме в напрямку гуманітарного коридору.

Українські Національні Новини

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