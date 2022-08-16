Из Донецкой области эвакуировали уже более 6 тысяч людей – ОП

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“По состоянию на данный момент из Донецкой области эвакуировано 6158 человек, из них 1037 детей. Железной дорогой эвакуировано 5266 человек, из них 317 маломобильных лиц с инвалидностью, и 749 детей”, – отметил Тимошенко.

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Глава Донецкой ОВ Павел Кириленко сообщил, что некоторые жители Донецкой области возвращаются в регион, несмотря на распоряжение правительства об обязательной эвакуации.