З Донеччини евакуювали вже понад 6 тисяч людей – ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. З Донецької області евакуювали вже 6158 людей, серед них 1037 дітей. Про це на брифінгу повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, передає УНН.
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“Станом на зараз з Донеччини евакуйовано 6158 осіб, з них 1037 дітей. Залізницею евакуйовано 5266 осіб, з них 317 маломобільних осіб з інвалідністю, та 749 дітей”, – зазначив Тимошенко.
Доповнення
Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що деякі жителі Донецької області повертаються у регіон, попри розпорядження уряду про обов’язкову евакуацію.