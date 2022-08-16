З Донеччини евакуювали вже понад 6 тисяч людей – ОП

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“Станом на зараз з Донеччини евакуйовано 6158 осіб, з них 1037 дітей. Залізницею евакуйовано 5266 осіб, з них 317 маломобільних осіб з інвалідністю, та 749 дітей”, – зазначив Тимошенко.

Доповнення

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що деякі жителі Донецької області повертаються у регіон, попри розпорядження уряду про обов’язкову евакуацію.