Из дома в Хмельницкой области, где произошел взрыв, отселили 15 семей
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 9 января. УНН. Из 1 подъезда пятиэтажкив райцентре Дунаевцы, отселены жители 15 квартир. В результате взрыва газового баллона, который произошел 8 января, в этих квартирах повреждены окна и двери. Об этом рассказал корреспонденту УНН секретарь Дунаевецкого городского совета Николай Островский.
"Сейчас в доме в результате взрыва отключено отопление и газоснабжение. Силами работников коммунального предприятия там уже наведен порядок, но газоснабжение планируем подключить в ближайшее время. На сегодняшний день около 30 жителей, среди которых 10 детей, временно переехали к родственникам. Еще одну семью пенсионеров мы переселили в общежитие. Сегодня в городском совете состоится заседание специальной комиссии. Нужно оценить сумму материального ущерба. Нужно заменить не менее 14 комплектов окон, 15 входных дверей, 26 межкомнатных дверей. Значительную помощь уже согласились предоставить владельцы одного из гипермаркетов и благотворительная организация", - сказал Н. Островский.
По информации корреспондента УНН, пострадавшую при взрыве 11-летнюю девочку уже выписали из больницы домой. Состояние здоровья ребенка врачи оценивают как удовлетворительное.
Стало известно, пострадавшая при взрыве женщина работает в Дунаевском городском совете.
Напомним, 8 января в реанимационное отделение госпитализирована 32-летняя владелица квартины и 11-летняя соседская девочка. Состояние женщины врачи оценивали как сверхтяжелое.
Во время тушения пожара в квартире спасатели обнаружили тело еще одного ребенка. Как стало известно, это 8-летняя дочь хозяйки квартиры. Ребенок погиб в результате взрыва и пожара.
В ведомстве также отметили, что предыдущая версия о взрыве в квартире котла индивидуального отопления не подтвердилась. По версии следователей, наиболее вероятно, что котел замерз, а взорвался в квартире газовый баллон, который женщина, очевидно, использовала одновременно с электрическими приборами обогрева, чтобы разморозить котел. В результате неосторожного обращения и возникли взрыв и пожар.