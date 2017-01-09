З будинку на Хмельниччині, де стався вибух, відселили 15 сімей

“Наразі в будинку внаслідок вибуху відключено опалення і газопостачання. Силами працівників комунального підприємства там вже наведено лад, але газопостачання плануємо підключити найближчим часом. На сьогодні близько 30 мешканців, серед яких 10 дітей, тимчасово переїхали до родичів. Ще одну родину пенсіонерів ми переселили у гуртожиток. Сьогодні у міській раді відбудеться засідання спеціальної комісії. Потрібно оцінити суму матеріальних збитків. Потрібно замінити щонайменше 14 комплектів вікон, 15 вхідних дверей, 26 міжкімнатних дверей. Значну допомогу вже погодились надати власники одного з гіпермаркетів і благодійна організація”, — сказав М.Островський.

За інформацією кореспондента УНН, постраждалу під час вибуху 11-річну дівчинку вже виписали з лікарні до дому. Стан здоров’я дитини лікарі оцінюють як задовільний.



Стало відомо, що постраждала під час вибуху жінка працює у Дунаєвецькій міській раді.

Нагадаємо, 8 січня до реанімаційного відділення шпиталізовано 32-річну власницю квартини та 11-річну сусідську дівчинку. Стан жінки лікарі оцінювали як надважкий.

Під час гасіння пожежі у квартирі рятувальники виявили тіло ще однієї дитини. Як стало відомо, це 8-річна донька власниці квартири. Дитина загинула внаслідок вибуху і пожежі.

У відомстві також зазначили, що попередня версія про вибух у квартирі котла індивідуального опалення не підтвердилася. За версією слідчих, найбільш вірогідно, що котел замерз, а вибухнув у квартирі газовий балон, який жінка, очевидно, використовувала одночасно з електричними приладами обігріву, щоб розморозити котел. Внаслідок необережного поводження і виникли вибух і пожежа.