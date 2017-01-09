З будинку на Хмельниччині, де стався вибух, відселили 15 сімей

ukru
04:30 • 8380 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 46965 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 102496 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 127732 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 133835 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 230593 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 169698 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 189600 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172861 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 165018 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.5 м/с
80 %
751 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Гренландія важлива для безпеки світу, військова сила не знадобиться - Венс

Гренландія важлива для безпеки світу, військова сила не знадобиться - Венс

28 березня, 19:38 • 19550 перегляди
Дніпро під масованою атакою: лунають вибухи, спалахнули пожежі

Дніпро під масованою атакою: лунають вибухи, спалахнули пожежі

28 березня, 19:51 • 23117 перегляди
Трамп заявив, що отримує звіти про удари “шахедами” по Україні

Трамп заявив, що отримує звіти про удари “шахедами” по Україні

28 березня, 19:59 • 26066 перегляди
Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 157 боїв, на Покровському напрямку - 72 штурми

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 157 боїв, на Покровському напрямку - 72 штурми

28 березня, 20:16 • 18406 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

03:09 • 23952 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 230594 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 353247 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 370273 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 286449 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 359678 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 55704 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 72841 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 84680 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 168633 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 171208 перегляди
Актуальне
З будинку на Хмельниччині, де стався вибух, відселили 15 сімей

З будинку на Хмельниччині, де стався вибух, відселили 15 сімей

Київ • УНН

 • 10373 перегляди

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 9 січня. УНН. З 1 під'їзду п'ятиповехівки у райцентрі Дунаївці, відселено мешканців 15 квартир. Внаслідок вибуху газового балону, який стався 8 січня, у цих квартирах пошкоджено вікна і двері. Про це розповів кореспонденту УНН секретар Дунаєвецької міської ради Микола Островський.

“Наразі в будинку внаслідок вибуху відключено опалення і газопостачання. Силами працівників комунального підприємства там вже наведено лад, але газопостачання плануємо підключити найближчим часом. На сьогодні близько 30 мешканців, серед яких 10 дітей, тимчасово переїхали до родичів. Ще одну родину пенсіонерів ми переселили у гуртожиток. Сьогодні у міській раді відбудеться засідання спеціальної комісії. Потрібно оцінити суму матеріальних збитків. Потрібно замінити щонайменше 14 комплектів вікон, 15 вхідних дверей, 26 міжкімнатних дверей. Значну допомогу вже погодились надати власники одного з гіпермаркетів і благодійна організація”, — сказав М.Островський.

За інформацією кореспондента УНН, постраждалу під час вибуху 11-річну дівчинку вже виписали з лікарні до дому. Стан здоров’я дитини лікарі оцінюють як задовільний.

Стало відомо, що постраждала під час вибуху жінка працює у Дунаєвецькій міській раді.

Нагадаємо, 8 січня до реанімаційного відділення шпиталізовано 32-річну власницю квартини та 11-річну сусідську дівчинку. Стан жінки лікарі оцінювали як надважкий.

Під час гасіння пожежі у квартирі рятувальники виявили тіло ще однієї дитини. Як стало відомо, це 8-річна донька власниці квартири. Дитина загинула внаслідок вибуху і пожежі.

У відомстві також зазначили, що попередня версія про вибух у квартирі котла індивідуального опалення не підтвердилася. За версією слідчих, найбільш вірогідно, що котел замерз, а вибухнув у квартирі газовий балон, який жінка, очевидно, використовувала одночасно з електричними приладами обігріву, щоб розморозити котел. Внаслідок необережного поводження і виникли вибух і пожежа.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$84,069.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,894.71