С бронированного грузовика в США на дорогу высыпалось 600 тысяч долларов

Бронированный фургон фирмы Brinks, осуществляющего перевозки ценных грузов на заказ, двигался шоссе, когда у него неожиданно открылись задние дверцы и на дорогу посыпались пакеты и мешки с купюрами.



Время автомобиль продолжал движение, поскольку водитель не заметил, что случилось. Таким образом деньги рассыпались на достаточно протяженном отрезке дороги и понадобилось немало времени и вмешательство полиции, чтобы собрать потерянное.



Также полицейские пытались предотвратить стихийном мародерство со стороны водителей других автомобилей и местных жителей, которые быстро подоспели к месту происшествия.



Как сообщал УНН, в Донецкой области с КамАЗа выпало 20 тонн арбузов.