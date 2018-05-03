С бронированного грузовика в США на дорогу высыпалось 600 тысяч долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В среду на трассе I-70 в Индианаполисе с инкассаторской грузовика высыпалась огромная сумма денег и ценных бумаг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на очевидцев происшествия, которые разместили информации на своих страницах в Facebook.
Бронированный фургон фирмы Brinks, осуществляющего перевозки ценных грузов на заказ, двигался шоссе, когда у него неожиданно открылись задние дверцы и на дорогу посыпались пакеты и мешки с купюрами.
Время автомобиль продолжал движение, поскольку водитель не заметил, что случилось. Таким образом деньги рассыпались на достаточно протяженном отрезке дороги и понадобилось немало времени и вмешательство полиции, чтобы собрать потерянное.
Также полицейские пытались предотвратить стихийном мародерство со стороны водителей других автомобилей и местных жителей, которые быстро подоспели к месту происшествия.
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