З броньованої вантажівки в США на дорогу висипалось 600 тисяч доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У середу на трасі I-70 у Індіанаполісі з інкасаторської вантажівки висипалась величезна сума грошей та цінних паперів. Про це повідомляє УНН з посиланням на очевидців події, які розмістили інформації на своїх сторінках у Facebook.
Броньований фургон фірми Brinks, що здійснює перевезення цінних вантажів на замовлення, рухався шосе, коли в нього несподівано відкрились задні дверцята і на дорогу посипались пакунки та мішки з купюрами.
Якийсь час автомобіль продовжував рух, оскільки водій не помітив, що трапилось. Таким чином гроші розсипались на досить протяжному відрізку дороги і знадобилось чимало часу та втручання поліції, аби зібрати втрачене.
Також поліцейські намагались запобігати стихійному мародерству з боку водіїв інших автомобілів та місцевих жителів, що швидко нагодились до місця події.
Як повідомляв УНН, на Донеччині з КамАЗу випало 20 тонн кавунів.