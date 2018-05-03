З броньованої вантажівки в США на дорогу висипалось 600 тисяч доларів

Броньований фургон фірми Brinks, що здійснює перевезення цінних вантажів на замовлення, рухався шосе, коли в нього несподівано відкрились задні дверцята і на дорогу посипались пакунки та мішки з купюрами.



Якийсь час автомобіль продовжував рух, оскільки водій не помітив, що трапилось. Таким чином гроші розсипались на досить протяжному відрізку дороги і знадобилось чимало часу та втручання поліції, аби зібрати втрачене.



Також поліцейські намагались запобігати стихійному мародерству з боку водіїв інших автомобілів та місцевих жителів, що швидко нагодились до місця події.



Як повідомляв УНН, на Донеччині з КамАЗу випало 20 тонн кавунів.