С должников за месяц взыскали более 654 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В июне с должников в бюджет взыскали около 654,4 млн гривен, эта сумма превысила прошлогодние показатели почти на 100%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства юстиции Украины в Telegram.
"Июнь месяц этого года выдался продуктивным для государственной исполнительной службы. Количество фактически выполненных документов увеличилось на 43 900 (35%). А взысканная с должников сумма превысила прошлогодние показатели практически на 100% - на 654,4 млн гривен!" - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего за месяц с отдельных должников государственные исполнители взыскали миллионы гривен задолженности. В частности:
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- с ЗАО "Пласт" в пользу 30 взыскателей было взыскано задолженность по заработной плате на общую сумму 4 566 098 грн;
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- с КП "Балаклейские тепловые сети" в пользу АО "НАК "Нафтогаз Украины" и ДК "Газ-Украины" НАК "Нафтогаз Украины" - задолженность в размере 3 097 638 грн;
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- с КП "Теплокоммунэнерго" Александрийского городского совета - задолженность по заработной плате на общую сумму 2 710 390 грн;
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- с Полтавского областного коммунального производственно-коммерческого предприятия "Полтавапаливо" в пользу ООО "ЗЕМЛЯ-2018" взыскана задолженность на общую сумму 1 673 993 грн;
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- с ГП "Ровенский облавтодор" ОАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины" в пользу 237 взыскателей - задолженность по заработной плате на общую сумму 1 575 626 грн.
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Напомним, с должников по алиментам взыскали более 153 млн грн долгов.