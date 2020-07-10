З "аліментщиків" за тиждень стягнули понад 153 млн грн боргів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Державна виконавча служба за тиждень змусила сплатити борги по аліментах 818 боржників, сума заборгованості яких сягала 153,2 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Міністерства юстиції.
“За тиждень ДВС змусила сплатити борги по аліментах 818 боржників, сума заборгованості яких складала 153,2 млн грн. З них 33,2 млн грн - завдяки застосуванню встановлених законом обмежень”, - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що найбільшу суму заборгованості зі сплати аліментів – 272 тис. грн – погашено в Автозаводському відділі державної виконавчої служби у місті Кременчуці, аби боржник сплатив цю суму, довелося вдатися до встановлення тимчасових обмежень: у праві виїзду за межі України, праві керування транспортними засобами, праві користування вогнепальною зброєю та праві полювання.
Зазначається, що державним виконавцем Кальміуського відділу державної виконавчої служби у Маріуполі також вжито до боржника зі сплати аліментів заходи примусового виконання. Зокрема боржника залучено до суспільно корисних робіт строком на 120 годин. В результаті боржник сплатив всю суму заборгованості - 229 тис. грн.
Вказано, що у Броварському міськрайонному відділі державної виконавчої служби державний виконавець виніс постанову про арешт коштів боржника. Після цього стягувач повідомила ДВС, що борг по аліментах погашено в повному обсязі у сумі 197 тис. грн.
Нагадаємо, в Україні зріс мінімальний розмір аліментів.