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З "аліментщиків" за тиждень стягнули понад 153 млн грн боргів

З "аліментщиків" за тиждень стягнули понад 153 млн грн боргів

Київ • УНН

 • 12832 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. Державна виконавча служба за тиждень змусила сплатити борги по аліментах 818 боржників, сума заборгованості яких сягала 153,2 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Міністерства юстиції.

“​​За тиждень ДВС змусила сплатити борги по аліментах 818 боржників, сума заборгованості яких складала 153,2 млн грн. З них 33,2 млн грн - завдяки застосуванню встановлених законом обмежень”, - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що найбільшу суму заборгованості зі сплати аліментів – 272 тис. грн – погашено в Автозаводському відділі державної виконавчої служби у місті Кременчуці, аби боржник сплатив цю суму, довелося вдатися до встановлення тимчасових обмежень: у праві виїзду за межі України, праві керування транспортними засобами, праві користування вогнепальною зброєю та праві полювання.

Зазначається, що державним виконавцем Кальміуського відділу державної виконавчої служби у Маріуполі також вжито до боржника зі сплати аліментів заходи примусового виконання. Зокрема боржника залучено до суспільно корисних робіт строком на 120 годин. В результаті боржник сплатив всю суму заборгованості - 229 тис. грн.

Вказано, що у Броварському міськрайонному відділі державної виконавчої служби державний виконавець виніс постанову про арешт коштів боржника. Після цього стягувач повідомила ДВС, що борг по аліментах погашено в повному обсязі у сумі 197 тис. грн.

Нагадаємо, в Україні зріс мінімальний розмір аліментів.

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