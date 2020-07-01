В Україні зріс мінімальний розмір аліментів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. В Україні з 1 липня зростає мінімальний розмір аліментів, що є наслідком зростання прожиткового мінімуму, повідомляє УНН.
Згідно з Сімейним кодексом, мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Тож, з 1 липня до 1 грудня 2020 року ця сума становитиме:
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- для дітей віком до 6 років - 929,50 грн;
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- для дітей віком від 6 до 18 років - 1159,00 грн.
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Нагадаємо, з 1 липня в Україні підвищено прожитковий мінімум на 91 грн.