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В Україні зріс мінімальний розмір аліментів

В Україні зріс мінімальний розмір аліментів

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. В Україні з 1 липня зростає мінімальний розмір аліментів, що є наслідком зростання прожиткового мінімуму, повідомляє УНН.

Згідно з Сімейним кодексом, мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Тож, з 1 липня до 1 грудня 2020 року ця сума становитиме:

  • для дітей віком до 6 років - 929,50 грн;
  • для дітей віком від 6 до 18 років - 1159,00 грн.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні підвищено прожитковий мінімум на 91 грн.

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