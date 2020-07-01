В Украине вырос минимальный размер алиментов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. В Украине с 1 июля увеличивается минимальный размер алиментов, что является следствием роста прожиточного минимума, сообщает УНН.
Согласно Семейному кодексу, минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
Таким образом, с 1 июля до 1 декабря 2020 года эта сумма составит:
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- для детей до 6 лет - 929,50 грн;
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- для детей от 6 до 18 лет - 1159,00 грн.
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Напомним, с 1 июля в Украине повышен прожиточный минимум на 91 грн.