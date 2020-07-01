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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 123594 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 125354 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
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4 марта, 10:59 • 104855 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103032 просмотра

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В Украине вырос минимальный размер алиментов

В Украине вырос минимальный размер алиментов

Киев  •  УНН

 • 49141 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. В Украине с 1 июля увеличивается минимальный размер алиментов, что является следствием роста прожиточного минимума, сообщает УНН.

Согласно Семейному кодексу, минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Таким образом, с 1 июля до 1 декабря 2020 года эта сумма составит:

  • для детей до 6 лет - 929,50 грн;
  • для детей от 6 до 18 лет - 1159,00 грн.

Напомним, с 1 июля в Украине повышен прожиточный минимум на 91 грн.

Украинские Национальные Новости

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