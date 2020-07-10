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С "алиментщиков" за неделю взыскали более 153 млн грн долгов

С "алиментщиков" за неделю взыскали более 153 млн грн долгов

Киев  •  УНН

 • 12820 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Государственная исполнительная служба за неделю заставила заплатить долги по алиментам 818 должников, сумма задолженности которых достигала 153,2 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Министерства юстиции.

"За неделю ГИС заставила заплатить долги по алиментам 818 должников, сумма задолженности которых составляла 153,2 млн грн. Из них 33,2 млн грн - благодаря применению установленных законом ограничений", - говорится в сообщении.

Сообщается, что наибольшая сумма задолженности по уплате алиментов - 272 тыс. грн - погашена в Автозаводском отделе государственной исполнительной службы в городе Кременчуге, чтобы должник уплатил эту сумму, пришлось прибегнуть к установлению временных ограничений: в праве выезда за пределы Украины, праве управления транспортными средствами, праве пользования огнестрельным оружием и праве охоты.

Отмечается, что государственным исполнителем Кальмиусского отдела государственной исполнительной службы в Мариуполе также приняты к должнику по уплате алиментов меры принудительного исполнения. В частности должника привлечено к общественно полезным работам сроком на 120 часов. В результате должник оплатил всю сумму задолженности - 229 тыс. грн.

Указано, что в Броварском районном отделе государственной исполнительной службы государственный исполнитель вынес постановление об аресте средств должника. После этого взыскатель сообщила ГИС, что долг по алиментам погашен в полном объеме в сумме 197 тыс. грн.

Напомним, в Украине вырос минимальный размер алиментов.

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