З боржників за місяць стягнули понад 654 млн грн

"Червень місяць цього року видався продуктивним для державної виконавчої служби. Кількість фактично виконаних документів збільшилась на 43,9 тисяч (35%). А стягнута з боржників сума перевищила минулорічні показники практично на 100% - на 654,4 млн гривень!" - сказано у повідомленні.

Зазначається, що всього за місяць з окремих боржників державні виконавці стягнули мільйони гривень заборгованості. Зокрема:



з ПрАТ "Пласт" на користь 30 стягувачів було стягнуто заборгованість по заробітній платі на загальну суму 4 566 098 грн;







з КП "Балаклійські теплові мережі" на користь АТ "НАК "Нафтогаз Україна" та ДК "Газ-України" НАК "Нафтогаз України" - заборгованість у розмірі 3 097 638 грн;







з КП "Теплокомуненерго" Олександрійської міської ради - заборгованість по заробітній платі на загальну суму 2 710 390 грн;







з Полтавського обласного комунального виробничо-комерційного підприємства "Полтавапаливо" на користь ТОВ "ЗЕМЛЯ-2018" стягнуто заборгованість на загальну суму 1 673 993 грн;







з ДП "Рівненський облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" на користь 237 стягувачів - заборгованість по заробітній платі на загальну суму 1 575 626 грн.



Нагадаємо, з боржників по аліментах стягнули понад 153 млн грн боргів.