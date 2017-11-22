Из аэропорта в Стамбуле вылетел украинский самолет
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Из аэропорта в Стамбуле, где из-за сообщения о взрывчатке проводили проверку в двух украинских самолетах, вылетел самолет рейса PS718 Стамбул-Одесса, передает УНН со ссылкой на сообщение в Twitter Департамента консульской службы МИД.
"Самолет рейса PS718 Стамбул-Одесса вылетел из Стамбула", - говорится в сообщении.
Напомним, консул поддерживает связь с администрацией аэропорта в Стамбуле, где из-за сообщения о взрывчатке проводят проверку в двух украинских самолетах.
Как сообщал УНН, ранее турецкое издание Milliyet сообщил, что в аэропорту Стамбула проверяют информацию о взрывчатке на борту двух украинских самолетов.