Из аэропорта в Стамбуле вылетел украинский самолет

"Самолет рейса PS718 Стамбул-Одесса вылетел из Стамбула", - говорится в сообщении.

Напомним, консул поддерживает связь с администрацией аэропорта в Стамбуле, где из-за сообщения о взрывчатке проводят проверку в двух украинских самолетах.

Как сообщал УНН, ранее турецкое издание Milliyet сообщил, что в аэропорту Стамбула проверяют информацию о взрывчатке на борту двух украинских самолетов.