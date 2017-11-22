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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 9847 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 23086 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 31369 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 31159 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 98422 просмотра

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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 86493 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 96337 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Из аэропорта в Стамбуле вылетел украинский самолет

Из аэропорта в Стамбуле вылетел украинский самолет

Киев  •  УНН

 • 14410 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Из аэропорта в Стамбуле, где из-за сообщения о взрывчатке проводили проверку в двух украинских самолетах, вылетел самолет рейса PS718 Стамбул-Одесса, передает УНН со ссылкой на сообщение в Twitter Департамента консульской службы МИД.

"Самолет рейса PS718 Стамбул-Одесса вылетел из Стамбула", - говорится в сообщении.

Напомним, консул поддерживает связь с администрацией аэропорта в Стамбуле, где из-за сообщения о взрывчатке проводят проверку в двух украинских самолетах.

Как сообщал УНН, ранее турецкое издание Milliyet сообщил, что в аэропорту Стамбула проверяют информацию о взрывчатке на борту двух украинских самолетов.

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