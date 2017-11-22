З аеропорту в Стамбулі вилетів український літак

"Літак рейсу PS718 Стамбул-Одеса вилетів зі Стамбула", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, консул підтримує зв'язок з адміністрацією аеропорта в Стамбулі, де через повідомлення про вибухівку проводять перевірку у двох українських літаках.

Як повідомляв УНН, раніше турецьке видання Milliyet повідомило, що в аеропорту Стамбула перевіряють інформацію про вибухівку на борту двох українських літаків.