Из аэропорта "Киев" временно перенесут в "Борисполь" ряд рейсов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Рейсы ряда авиакомпаний, которые раньше вылетали из аэропорта "Киев" (Жуляны), с 2 по 12 сентября перенесут в аэропорт "Борисполь". Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель генерального директора "Борисполя" Евгений Дыхне в Facebook, передает УНН.
Рейсы распределят между терминалами D и F. Такое решение является плановым и на регулярность других рейсов не повлияет.
"С терминала D будут вылетать пассажиры Alitalia, Pegasus Airlines, Мотор Сич. Рейсы Belavia и LOT (с Жулян) также будут обслуживать в терминале D. В терминале F будут обслуживаться рейсы авиакомпаний Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways, Jonika Airlines, Vueling Airlines", - сообщил Дыхне.
Напомним, израильский суд запретил ночные авиарейсы в Украину для паломников хасидов.