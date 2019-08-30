З аеропорту "Київ" тимчасово перенесуть у "Бориспіль" низку рейсів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Рейси низки авіакомпаній, які раніше вилітали з аеропорту "Київ" (Жуляни), з 2 по 12 вересня перенесуть до аеропорту "Бориспіль". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник генерального директора "Борисполя" Євгеній Дихне у Facebook, передає УНН.
Рейси розподілять між терміналами D і F. Таке рішення є плановим і на регулярність інших рейсів не вплине.
"З терміналу D будуть вилітати пасажири Alitalia, Pegasus Airlines, Мотор Січ. Рейси Belavia та LOT (із Жулян) також обслуговуватимуть в терміналі D. В терміналі F обслуговуватимуться рейси авіакомпаній Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways, Jonika Airlines, Vueling Airlines", - повідомив Дихне.
Нагадаємо, ізраїльський суд заборонив нічні авіарейси в Україну для паломників хасидів.