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Ізраїльський суд заборонив нічні авіарейси в Україну для паломників хасидів - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Окружний суд в Лоді напередодні видав постанову про заборону польотів пасажирських літаків в Україні в нічний час. Таким чином суд задовольнив клопотання, подане муніципалітетами Холона і Рішон ле-Ціона, пише УНН на російськомовне ізраїльське видання Vesty.

Ті, хто подав клопотання, до яких приєдналися органи місцевого самоврядування Йегуда, Мішмар ха-Шива і регіональної ради Емек-Лод, стверджували, що нічні польоти в переддень свята Рош ха-Шана заважають спати 800 тисячам ізраїльтянам, які проживають поруч з аеропортом Бен-Гуріон.

Щоосені брацлавські хасиди здійснюють традиційне паломництво в Умань на могилу рабина Нахмана. У 2018 році кількість паломників перевищила 34 тисячі чоловік. Попит на авіаквитки в сезон свят дуже високий, і авіакомпанії — як ізраїльські, так і українські — вводять в розклад додаткові рейси за маршрутом Тель-Авів — Київ.

Муніципалітети зажадали захистити жителів від шуму. Вони вказали на те, що в 2018 році суд перед осінніми святами видав дозвіл на 8 нічних рейсів в Україну, але на практиці кількість польотів перевищила 100.

Подавачі клопотання підкреслили, що авіакомпанії, що порушують сон жителів, діють в інтересах власного збагачення. Надмірне ущільнення графіка польотів призводить до збоїв у розкладі рейсів і створює незручності не тільки для тих, хто живе по сусідству з аеропортом, але і для авіапасажирів.

У клопотанні також було відзначено, що держава “не провела роботи по зниженню загального рівня шуму в прилеглих до аеропорту районах, хоча про необхідність цих робіт говорилося в спеціальній доповіді, підготовленій міністерством екології спільно з Управлінням цивільної авіації та Управлінням аеропортів”.

Суддя Варда Мероз піддала різкій критиці Управління аеропортів, яке дозволило нічні рейси, перевищивши свої повноваження і порушивши інструкцію, видану міністром транспорту. “Інтереси суспільства, що потребує повноцінного відпочинку, особливо напередодні свят, стоять вище інтересів відносно невеликого числа віруючих, які прагнуть дотримуватися своїх звичаї”, — йдеться в судовій ухвалі.

Мер Рішон ле-Ціона Раз Кінстліх і мер Холона Моті Сасон вітали рішення суду, який встав на захист здоров’я і спокою сотень тисяч городян.

Також напередодні, міністр внутрішніх справ Ар’є Дері незадовго до цього сказав, що відомства Ізраїлю обурені високою ціною на квитки до України та звернулися до українських відомств з проханням на збільшення квоти на авіаперевезення, що зазначало місцеве видання Yeshiva World News.

Нагадуємо, в Умані минулого року відкрили тимчасове консульство Ізраїлю. Воно працювало впродовж святкування Рош га-Шана.

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