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С 26 марта Луганская область может остаться без воды и отопления

Киев • УНН

 • 14269 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Крупнейший поставщик воды в Луганской области наращивает задолженность за электроэнергию и уже 26 марта может быть обесточен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление "Луганского энергетического объединения" в Facebook.

С 26 марта Луганская область может остаться без воды и отопления

"Задолженность сформирована на коммунальном предприятии в результате длительного периода безответственности со стороны руководителей, и игнорирование ими своих обязанностей оплачивать потребление электроэнергии", - говорится в заявлении.

Лисичанский водоканал может быть обесточен уже в 9:00 26 марта - такая информация поступила к ЛЭО от госпредприятия "Укринтерэнерго".

Сейчас Лисичанский водоканал не может заключить договор с альтернативным поставщикам электроэнергии из-за нехватки средств для предоплаты, а местные органы власти не смогли решить вопрос о финансировании поставщика воды.

"Это означает, что жители Лисичанска могут остаться не только без питьевой воды, но и без централизованного отопления, в связи с остановкой котельных КП" Лисичансктеплосеть", - рассказали в ЛЭО.

Напомним, в начале ноября 2018 в Лисичанске восстановили водо- и теплоснабжения после обесточивания объектов "Лисичанскводоканал" из-за задолженности

Жители части Лисичанска и ряда окрестных городков остались без водоснабжения из-за отключения "Лисичанскводоканал" от электроэнергии. 

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