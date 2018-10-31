Жителі Лисичанська і околиць залишилися без води
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Жителі частини Лисичанська і низки навколишніх містечок залишились без водопостачання через відключення "Лисичанськводоканалу" від електроенергії. Про це повідомив прес-секретар ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" (ЛЕО) Євген Насєдкін у коментарі кореспонденту УНН.
"На теперішній час більшість об’єктів, які ми планували відключити, вже відключені. Загалом майже 2 десятки об’єктів заплановано відключити, більшість з них вже відключені", - зазначив представник компанії.
За його словами, відключені, зокрема, станції, що забезпечують подачу води.
Цю ж інформацію вже підтвердили у "Луганськводоканалі". На підприємстві зазначили, що ЛЕО 31 жовтня відключило частину об’єктів "Лисичанськводоканалу", у тому числі насосну станцію "ГТВ" (мікрорайон заводу "ГТВ" - ред.). Вказано, що проблема торкнулася жителів міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля та села Борівське. Крім того, це може вплинути і на теплопостачання житлових будинків у цих містах.
Водночас Насєдкін уточнив, що це вже не перше відключення водоканалу від електропостачання. Зокрема у травні поточного року лисичанці вже сиділи без води приблизно протягом тижня.
Зв'язатися із владою Лисичанська кореспонденту УНН не вдалося. Другий день поспіль керівництво міської ради перебуває на нарадах, повідомили УНН у міськраді.
Нагадаємо, про можливе відключення електроенергії на "Лисичанськводоканалі" УНН повідомляв 30 жовтня.
Раніше 24 жовтня УНН повідомляв, що у Краматорську призупиняли опалювальний сезон через проблеми з газопостачанням.