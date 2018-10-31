Жители Лисичанска и окрестностей остались без воды
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Жители части Лисичанска и ряда окрестных городков остались без водоснабжения из-за отключения "Лисичанскводоканала" от электроэнергии. Об этом сообщил пресс-секретарь ООО "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) Евгений Наседкин в комментарии корреспонденту УНН.
"В настоящее время большинство объектов, которые мы планировали отключить, уже отключены. В целом почти 2 десятка объектов запланировано отключить, большинство из них уже отключены", - отметил представитель компании.
По его словам, отключены, в частности, станции, обеспечивающие подачу воды.
Эту же информацию уже подтвердили в "Луганскводоканале". На предприятии отметили, что ЛЭО 31 октября отключило часть объектов "Лисичанскводоканала", в том числе насосную станцию "РТИ" (микрорайон завода "РТИ" - ред.). Указано, что проблема коснулась жителей городов Лисичанск, Новодружеск, Приволье и села Боровское. Кроме того, это может повлиять и на теплоснабжение жилых домов в этих городах.
В то же время Наседкин уточнил, что это уже не первое отключение водоканала от электроснабжения. В частности, в мае текущего года жители Лисичанска уже сидели без воды примерно в течение недели.
Связаться с властями Лисичанска корреспонденту УНН не удалось. Второй день подряд руководство городского совета находится на совещаниях, сообщили УНН в горсовете.
Напомним, о возможном отключении электроэнергии на "Лисичанскводоканале" УНН сообщал 30 октября.
Ранее, 24 октября, УНН сообщал, что в Краматорске приостанавливали отопительный сезон из-за проблем с газоснабжением.