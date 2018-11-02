Подачу води відновили у Лисичанську

"Подачу води в Лисичанськ відновили. Залишились маленькі об'єкти, які не впливають на загальне водопостачання міста. Підключення водопостачання у Лисичанськ почали вчора близько 21 години. Розпочали працювати й об'єкти теплопостачання", – зазначив Сурай.

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Водночас, прес-служба ТОВ "Луганське енергетичне об’єднання" в Facebook повідомила, що вчора під час переговорів між Луганською ОДА, Лисичанською міською радою та "Луганським енергетичним об’єднанням" щодо знеструмлення "Лисичанськводоканалу" "було досягнуто компромісу", і ЛЕО погодилося на запропонований графік погашення боргу водоканалу.

"Згідно цього "графіку", "Лисичанськводоканал" зобов’язується повністю (100%) оплачувати поточне споживання електроенергії, крім того – з листопада 2018 по лютий 2019 (включно) водоканал зобов’язується поетапно погасити 16 млн грн заборгованості... У разі невиконання "Лисичанськводоканалом" обіцянок ЛЕО буде змушене все ж відключити електрику на об’єкти підприємства", – зазначили у ЛЕО.

Таким чином, на об’єкти Лисичанського водоканалу почалося відновлення електроживлення.

"Пізно ввечері 1 листопада була включена насосна станція "ГТВ". А сьогодні, 2 листопада, будуть продовжені включення всіх інших об’єктів водоканалу – насосних та каналізаційних станцій, очисних споруд etc. (тощо – ред.)", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, жителі частини Лисичанська і низки навколишніх містечок залишилися без водопостачання через відключення "Лисичанськводоканалу" від електроенергії. Раніше повідомлялося, що близько 140 тисяч жителів Лисичанська і навколишніх населених пунктів в Луганській області ризикують залишитися без централізованого водо- і теплопостачання через борг "Лисичанськводоканалу".