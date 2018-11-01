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Опалювальний сезон у Запоріжжі стартує попри теплу погоду

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Опалювальний сезон у Запоріжжі розпочнеться з 4 листопада. Про це повідомив мер міста Володимир Буряк на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Він зазначив, що керівництво концерну "Міські теплові мережі" вже отримало доручення підготувати проект рішення виконкому про старт опалювального сезону з 4 листопада.

"Погода дозволяє почати його (опалювальний сезон – ред.) і трохи пізніше, але з понеділка школярі повертаються за свої парти після канікул, а навчання у холодних класах може привести до зростання простудних захворювань. Тепло має бути також в дитсадках, лікарнях і пологових будинках. Технічної же можливості увімкнути опалення тільки на об'єктах соціальної сфери, на жаль, немає", – написав Буряк.

Так, опалення у квартирах більшості жителів міста має з'явитися протягом трьох днів з дня старту.

Зазначимо, що, за даними Запорізького гідрометцентру, поточна погода у Запоріжжі сьогодні становить 9 градусів вище нуля. До кінця цього тижня у Запорізькій області очікується 2-8 градусів тепла вночі та 10-15 градусів тепла вдень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Львові призупинили опалювальний сезон

Нагадаємо, жителі частини Лисичанська і низки навколишніх містечок залишились без водопостачання через відключення "Лисичанськводоканалу" від електроенергії. Раніше повідомлялося, що близько 140 тисяч жителів Лисичанська і навколишніх населених пунктів в Луганській області ризикують залишитися без централізованого водо- і теплопостачання через борг "Лисичанськводоканалу".

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