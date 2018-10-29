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У Львові призупинили опалювальний сезон

У Львові призупинили опалювальний сезон

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У зв’язку із підвищенням температури зовнішнього повітря від сьогодні у Львові призупинили опалювальний сезон для населення. Натомість опалення подають до лікарень, поліклінік, садочків. Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради, передає УНН.

"Згідно з нормативними документами, це спільний Наказ Мінпаливенерго і Міністерства ЖКГ. Опалювальний сезон для населення розпочинається тоді, коли протягом трьох діб середньодобова температура становить +80С. Натомість, коли середньодобова температура вища +80С, це є підставою для зупинення опалювального сезону. Відповідно до сьогоднішніх погодних умов та з огляду на прогноз синоптиків на цей тиждень, а саме суттєве підвищення температури до +180 С, було прийнято рішення призупинити подачу опалення до житлових будинків", – йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Школи, дитсадки, лікарні по всій Україні підключені до опалення на 60%

У львівській мерії додали, що при цьому продовжуватимуть опалювати лікарні, поліклініки, садочки. Опалення до цих установ може бути призупинене на підставі листів-звернень від керівників закладів.

Нагадаємо, у зв’язку із забороною використовувати газ в Краматорську призупинили опалювальний сезон, щойно тепло почало надходити в домівки місцевих жителів — як це і було заплановано, з 16 жовтня. Однак 26 жовтня опалювальний сезон запустили знову.

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