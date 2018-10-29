Во Львове приостановили отопительный сезон

"Согласно нормативным документам, это совместный Приказ Минтопэнерго и Министерства ЖКХ. Отопительный сезон для населения начинается тогда, когда в течение трех суток среднесуточная температура составляет +80. Зато, когда среднесуточная температура выше + 80С, это является основанием для приостановления отопительного сезона. Согласно сегодняшних погодных условий и учитывая прогноз синоптиков на эту неделю, а именно существенное повышение температуры до +180 с, было принято решение приостановить подачу отопления в жилые дома", – говорится в сообщении.

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Во львовской мэрии добавили, что при этом будут продолжать отапливать больницы, поликлиники, садики. Отопление в эти учреждения может быть приостановлено на основании писем-обращений от руководителей учреждений.

Напомним, в связи с запретом использовать газ в Краматорске приостановили отопительный сезон, как только тепло начало поступать в дома местных жителей – как это и было запланировано, с 16 октября. Однако 26 октября отопительный сезон запустили снова.