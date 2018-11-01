Отопительный сезон в Запорожье стартует, несмотря на теплую погоду
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Отопительный сезон в Запорожье начнется с 4 ноября. Об этом сообщил мэр города Владимир Буряк на своей странице в Facebook, передает УНН.
Он отметил, что руководство концерна "Городские тепловые сети" уже получило поручение подготовить проект решения исполкома о старте отопительного сезона с 4 ноября.
"Погода позволяет начать его (отопительный сезон – ред.) и немного позже, но с понедельника школьники возвращаются за свои парты после каникул, а учеба в холодных классах может привести к росту простудных заболеваний. Тепло должно быть также в детсадах, больницах и роддомах. Технической же возможности подключить отопление только на объектах социальной сферы, к сожалению, нет", – написал Буряк.
Так, отопление в квартирах большинства жителей города должно появиться в течение трех дней со дня старта.
Отметим, что, по данным Запорожского гидрометцентра, текущая погода в Запорожье сегодня составляет 9 градусов выше нуля. До конца этой недели в Запорожской области ожидается 2-8 градусов тепла ночью и 10-15 градусов тепла днем.
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Напомним, жители части Лисичанска и ряда окрестных городков остались без водоснабжения из-за отключения "Лисичанскводоканала" от электроэнергии. Ранее сообщалось, что около 140 тысяч жителей Лисичанска и близлежащих населенных пунктов в Луганской области рискуют остаться без централизованного водо- и теплоснабжения из-за долгов "Лисичанскводоканала".