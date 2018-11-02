Подачу воды возобновили в Лисичанске
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В городе Лисичанск Луганской области возобновили водо- и теплоснабжения после обесточивания объектов "Лисичанскводоканал" из-за задолженности. Эту информацию УНН подтвердил директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Луганской облгосадминистрации Виталий Сурай.
"Подачу воды в Лисичанск восстановили. Остались маленькие объекты, которые не влияют на общее водоснабжения города. Подключение водоснабжения в Лисичанск начали вчера около 21 часов. Начали работать и объекты теплоснабжения", – отметил Сурай.
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В то же время, пресс-служба ООО "Луганское энергетическое объединение" в Facebook сообщила, что вчера во время переговоров между Луганской ОГА, Лисичанским городским советом и "Луганским энергетическим объединением" по поводу обесточивания "Лисичанскводоканала" "был достигнут компромисс", и ЛЭО согласилось на предложенный график погашения долга водоканала.
"Согласно этому "графику", "Лисичанскводоканал" обязуется полностью (100%) оплачивать текущее потребление электроэнергии, кроме того – с ноября 2018 по февраль 2019 (включительно) водоканал обязуется поэтапно погасить 16 млн грн задолженности... В случае невыполнение "Лисичанскводоканалом" обещаний ЛЭО будет вынуждено все же отключить электричество на объекты предприятия", – отметили в ЛЭО.
Таким образом, на объекты Лисичанского водоканала началось восстановление электропитания.
"Поздно вечером 1 ноября была включена насосная станция "РТИ". А сегодня, 2 ноября, будут продолжены включения всех других объектов водоканала – насосных и канализационных станций, очистных сооружений etc. (и т.д. – ред.)", – говорится в сообщении.
Напомним, жители части Лисичанска и ряда окрестных городков остались без водоснабжения из-за отключения "Лисичанскводоканала" от электроэнергии. Ранее сообщалось, что около 140 тысяч жителей Лисичанска и близлежащих населенных пунктов в Луганской области рискуют остаться без централизованного водо- и теплоснабжения из-за долгов "Лисичанскводоканала".