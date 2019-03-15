З 26 березня Луганщина може залишитись без води і опалення
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Найбільший постачальник води Луганщини нарощує заборгованість за електроенергію і вже 26 березня може бути знеструмлений. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву "Луганського енергетичного об'єднання" у Facebook.
"Заборгованість сформована на комунальному підприємстві в результаті тривалого періоду безвідповідальності з боку керівників, і ігнорування ними свого обов'зку оплачувати споживання електроенергії", - йдеться в заяві.
Лисичанський водоканал може бути знеструмлений вже о 9:00 26 березня - така інформація надійшла до ЛЕО від держпідприємства "Укрінтеренерго".
Наразі Лисичанський водоканал не може заключити договір з альтернативним поставником електроенергії через нестачу коштів для передоплати, а місцеві органи влади не змогли вирішити питання про фінансування постачальника води.
"Це означає, що мешканці Лисичанська можуть залишитися не тільки без питної води, а й без централізованого опалення, у зв'язку з зупинкою котелень КП "Лисичанськтепломережа", - розповіли в ЛЕО.
Нагадаємо, на початку листопада 2018 року у Лисичанську відновили водо- і теплопостачання після знеструмлення об’єктів "Лисичанськводоканалу" через заборгованість.
Жителі частини Лисичанська і низки навколишніх містечок залишилися без водопостачання через відключення "Лисичанськводоканалу" від електроенергії.