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З 26 березня Луганщина може залишитись без води і опалення

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Найбільший постачальник води Луганщини нарощує заборгованість за електроенергію і вже 26 березня може бути знеструмлений. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву "Луганського енергетичного об'єднання" у Facebook.

З 26 березня Луганщина може залишитись без води і опалення

"Заборгованість сформована на комунальному підприємстві в результаті тривалого періоду безвідповідальності з боку керівників, і ігнорування ними свого обов'зку оплачувати споживання електроенергії", - йдеться в заяві.

Лисичанський водоканал може бути знеструмлений вже о 9:00 26 березня - така інформація надійшла до ЛЕО від держпідприємства "Укрінтеренерго".

Наразі Лисичанський водоканал не може заключити договір з альтернативним поставником електроенергії через нестачу коштів для передоплати, а місцеві органи влади не змогли вирішити питання про фінансування постачальника води.

"Це означає, що мешканці Лисичанська можуть залишитися не тільки без питної води, а й без централізованого опалення, у зв'язку з зупинкою котелень КП "Лисичанськтепломережа", - розповіли в ЛЕО.

Нагадаємо, на початку листопада 2018 року у Лисичанську відновили водо- і теплопостачання після знеструмлення об’єктів "Лисичанськводоканалу" через заборгованість

Жителі частини Лисичанська і низки навколишніх містечок залишилися без водопостачання через відключення "Лисичанськводоканалу" від електроенергії. 

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