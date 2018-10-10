С 2012 года почти сто банков были признаны банкротами, 85 из них ликвидированы - ФГВФЛ

"Всего решение о признании банка неплатежеспособным принималось Национальным банком 96 раз за этот период (с 2012 по 2017 - ред.)", - отметил он.



По его словам, в течение 2012-2013 гг. ФГВФЛ работал над ликвидацией только двух банков и считал это очень сложным делом. Однако уже в 2014 г. началась "новая история", поскольку органу пришлось работать уже с 33 финансовыми учреждениями. В 2015 появились еще 33 банка, в 2016 году таких было 19, а в 2017 г. - 9.



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При этом он добавил, что фонд в любом случае пытался найти другой от ликвидации с выплатами компенсации вкладчикам путь решения проблем в финучреждениях, однако это ему удалось лишь в 11 случаях. Так, один банк был национализирован. Речь идет о "ПриватБанк". Еще два банка удалось продать инвесторам, в двух финансовых учреждениях удалось создать переходные банки, в 5 случаях фонда удалось передать активы и обязательства другим учреждениям.



Как пояснил чиновник, в период "банкопада" в Украине было очень мало инвесторов, которые были готовы работать над решения проблемы банкротства банков, поэтому остальные 85 финучреждений, были ликвидированы. В результате ликвидации банков ФГВФЛ выплатил 88,3 млрд грн 2 млн вкладчиков.



Напомним, по состоянию на конец сентября Фонд гарантирования вкладов физических лиц за полтора года продал активов ликвидируемых банков, на 13 млрд грн.



В июле текущего года в комментарии УНН заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут сообщила, что в течение года Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует завершить ликвидацию 28 банков.