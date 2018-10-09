НБУ цього року отримав від банків-банкрутів 2,1 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Національний банк України за дев'ять місяців цього року отримав на погашення заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків 2,1 млрд грн - від реалізації заставного майна та коштів з інших джерел. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу регулятора.
"Національний банк України за 9 місяців 2018 року отримав на погашення заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків 2,1 млрд грн. Ця сума складалася з коштів, що надійшли від реалізації Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) заставного майна (активів) та коштів, отриманих з інших джерел", - повідомили у НБУ.
Зокрема, НБУ отримав 974,6 млн грн від реалізації майнових прав. Ще 441,4 млн грн надійшли від реалізації нерухомого майна, додали у регуляторі.
"Обсяг погодження НБУ початкових цін реалізації майнових прав за заставленими кредитними договорами збільшився у 5 разів - до 78,7 млрд грн - в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року (14,7 млрд грн), що пов’язано з продовженням впровадження портфельного погодження реалізації активів", - додали у Нацбанку.
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Стосовно інших джерел погашення заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків, то це були кошти від:
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- погашення ОВДП на суму 434,8 млн грн;
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- прийняття іпотеки на баланс НБУ на суму 115 млн грн;
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- отримання коштів від погашення заборгованості за заставленими НБУ кредитними договорами на суму 154,4 млн грн.
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За найвищу ціну (308 млн грн) за 9 місяців 2018 року реалізовано майнові права, передані ПАТ "Дельта Банк" в заставу НБУ, зауважили у регуляторі.
У НБУ нагадали, що за 10 місяців 2017 року отримали на погашення заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків 1,4 млрд грн. З січня 2017 року реалізація заставленого НБУ майна здійснюється ФГВФО через систему торгів ProZorro. Продажі.
Нагадаємо, борги банків-банкрутів з жовтня продаватимуть на міжнародних ринках.