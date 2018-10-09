НБУ цього року отримав від банків-банкрутів 2,1 млрд грн

"Національний банк України за 9 місяців 2018 року отримав на погашення заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків 2,1 млрд грн. Ця сума складалася з коштів, що надійшли від реалізації Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) заставного майна (активів) та коштів, отриманих з інших джерел", - повідомили у НБУ.

Зокрема, НБУ отримав 974,6 млн грн від реалізації майнових прав. Ще 441,4 млн грн надійшли від реалізації нерухомого майна, додали у регуляторі.

"Обсяг погодження НБУ початкових цін реалізації майнових прав за заставленими кредитними договорами збільшився у 5 разів - до 78,7 млрд грн - в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року (14,7 млрд грн), що пов’язано з продовженням впровадження портфельного погодження реалізації активів", - додали у Нацбанку.

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Стосовно інших джерел погашення заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків, то це були кошти від:



погашення ОВДП на суму 434,8 млн грн;



прийняття іпотеки на баланс НБУ на суму 115 млн грн;



отримання коштів від погашення заборгованості за заставленими НБУ кредитними договорами на суму 154,4 млн грн.



За найвищу ціну (308 млн грн) за 9 місяців 2018 року реалізовано майнові права, передані ПАТ "Дельта Банк" в заставу НБУ, зауважили у регуляторі.

У НБУ нагадали, що за 10 місяців 2017 року отримали на погашення заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків 1,4 млрд грн. З січня 2017 року реалізація заставленого НБУ майна здійснюється ФГВФО через систему торгів ProZorro. Продажі.

Нагадаємо, борги банків-банкрутів з жовтня продаватимуть на міжнародних ринках.