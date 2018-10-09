НБУ в этом году получил от банков-банкротов 2,1 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Национальный банк Украины за девять месяцев этого года получил на погашение задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 2,1 млрд грн - от реализации залогового имущества и средств из других источников. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу регулятора.
"Национальный банк Украины за 9 месяцев 2018 года получил на погашение задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 2,1 млрд грн. Эта сумма складывалась из средств, поступивших от реализации Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) залогового имущества (активов) и средств, полученных из других источников", - сообщили в НБУ.
В частности, НБУ получил 974,6 млн грн от реализации имущественных прав. Еще 441,4 млн грн поступили от реализации недвижимого имущества, добавили в регуляторе.
"Объем согласования НБУ начальных цен реализации имущественных прав по заложенными кредитным договорам увеличился в 5 раз - до 78,7 млрд грн - по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (14,7 млрд грн), что связано с продолжением внедрения портфельного согласования реализации активов", - добавили в Нацбанке.
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Что касается других источников погашения задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков, то это были средства от:
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- погашение ОВГЗ на сумму 434,8 млн грн;
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- принятия ипотеки на баланс НБУ на сумму 115 млн грн;
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- получение средств от погашения задолженности по заложенным НБУ кредитным договорам на сумму 154,4 млн грн.
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По самой высокой цене (308 млн грн) за 9 месяцев 2018 года реализовано имущественные права, переданные ПАО "Дельта Банк" в залог НБУ, отметили в регуляторе.
В НБУ напомнили, что за 10 месяцев 2017 года получили на погашение задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 1,4 млрд грн. С января 2017 года реализация заложенного НБУ имущества осуществляется ФГВФЛ через систему торгов ProZorro. Продажи.
Напомним, долги банков-банкротов с октября будут продавать на международных рынках.