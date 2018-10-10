З 2012 року майже сто банків були визнані банкрутами, 85 з них ліквідовані – ФГВФО

"Всього рішення про визнання банку неплатоспроможним приймалося Національним банком 96 разів за цей період (з 2012 по 2017 рр. – ред.)", - зазначив він.



За його словами, протягом 2012-2013 рр. ФГВФО працював над ліквідацією лише двох банків і вважав це дуже складною справою. Втім уже в 2014 р. почалася "нова історія", оскільки органу довелося працювати уже з 33 фінансовими установами. У 2015 р. з'явилися ще 33 банки, у 2016 році таких було 19, а в 2017 р. – 9.



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При цьому він додав, що фонд в кожному разі намагався знайти інший від ліквідації з виплатами компенсації вкладникам шлях розв'язання проблем у фінустановах, однак це йому вдалося лише в 11 випадках. Так, один банк був націоналізований. Мова йде про "ПриватБанк". Ще два банки вдалося продати інвесторам, у двох фінансових установах вдалося створити перехідні банки, у 5 випадках фонду вдалося передати активи та зобов’язання іншим установам.



Як пояснив чиновник, в період "банкопаду" в Україні було дуже мало інвесторів, які були готові працювати над розв'язання проблеми банкрутства банків, тож решта, 85 фінустанов, були ліквідовані. В результаті ліквідації банків ФГВФО виплатив 88,3 млрд грн 2 млн вкладників.



Нагадаємо, станом на кінець вересня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб за півтора року продав активів банків, що ліквідуються, на 13 млрд грн.



В липні поточного року у коментарі УНН заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут повідомила, що протягом року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб планує завершити ліквідацію 28 банків.