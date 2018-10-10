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З 2012 року майже сто банків були визнані банкрутами, 85 з них ліквідовані – ФГВФО

З 2012 року майже сто банків були визнані банкрутами, 85 з них ліквідовані – ФГВФО

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. З 2012 по 2017 роки 96 банків в Україні були визнані банкрутами, 85 з них були ліквідовані з подальшою виплатою компенсації вкладниками. Про це заявив заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) Андрій Оленчик під час експертної дискусії, передає кореспондент УНН.

"Всього рішення про визнання банку неплатоспроможним приймалося Національним банком 96 разів за цей період (з 2012 по 2017 рр. – ред.)", - зазначив він.

За його словами, протягом 2012-2013 рр. ФГВФО працював над ліквідацією лише двох банків і вважав це дуже складною справою. Втім уже в 2014 р. почалася "нова історія", оскільки органу довелося працювати уже з 33 фінансовими установами. У 2015 р. з'явилися ще 33 банки, у 2016 році таких було 19, а в 2017 р. – 9.

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При цьому він додав, що фонд в кожному разі намагався знайти інший від ліквідації з виплатами компенсації вкладникам шлях розв'язання проблем у фінустановах, однак це йому вдалося лише в 11 випадках. Так, один банк був націоналізований. Мова йде про "ПриватБанк". Ще два банки вдалося продати інвесторам, у двох фінансових установах вдалося створити перехідні банки, у 5 випадках фонду вдалося передати активи та зобов’язання іншим установам.

Як пояснив чиновник, в період "банкопаду" в Україні було дуже мало інвесторів, які були готові працювати над розв'язання проблеми банкрутства банків, тож решта, 85 фінустанов, були ліквідовані. В результаті ліквідації банків ФГВФО виплатив 88,3 млрд грн 2 млн вкладників.

Нагадаємо, станом на кінець вересня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб за півтора року продав активів банків, що ліквідуються, на 13 млрд грн.

В липні поточного року у коментарі УНН заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут повідомила, що протягом року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб планує завершити ліквідацію 28 банків.

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