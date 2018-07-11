С 14 июля проезд в киевском метро будет стоить от 6,30 грн

По его словам, для тех, кто активно пользуется общественным транспортом, одна поездка будет обходиться в среднем от 6,30 грн до 6,50 грн.

"Мы более трех месяцев говорим о необходимости повышения. Состоялось немало обсуждений со специалистами в области экономики и другими профильными специалистами ", - отметил Николай Поворозник.

Он отметил, что для повышения тарифов на проезд существуют объективные причины, среди которых подорожание электроэнергии, горюче-смазочных материалов и повышение минимальной заработной платы.

"Дело в том, что пассажиры не видят, что происходит в том же КП" Киевпастранс ". Сегодня есть свободные вакансии в этом предприятии для более 2000 человек. Водитель, работающий с раннего утра до позднего вечера, должен отдыхать два дня, но имея такое количество вакансий, "Киевпастранс" не может себе такого позволить. А почему не хватает водителей? Потому низкая заработная плата. Поэтому с одной стороны цены за проезд в транспорте "кусаются", а с другой - около 10 000 работников "Киевпастранса" и 8000 работников "Киевского метрополитена" работают сверхурочно. Ведь мы хотим, чтобы метро начинало работать в 05:00 и заканчивали в 01:00, хотим ночные маршруты троллейбусов и так далее. Дополнительные средства, которые будут привлечены после повышения, пойдут на выплату зарплат, а также оплату горюче-смазочных материалов и электроэнергии для обеспечения работы этих двух предприятий ", - отметил Николай Поворозник.

Он отдельно отметил, что обновление подвижного состава и начала новых маршрутов происходит исключительно за бюджетные средства, а не за счет повышения тарифов на проезд.