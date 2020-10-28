С 1 января следующего года все общины перейдут на прямые межбюджетные отношения с Бюджетом - Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. С 1 января 2021 года все общины перейдут на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом. Об этом на заседании правительства заявил Премьер-министр Укаины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.
"С 1 января следующего года все общины - а это почти 1,5 тыс. - перейдут на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом", - сказал Шмыгаль.
По его словам, речь о том, чтобы местные бюджеты получили полную независимость в соответствии с подписанным законом и подзаконными актами.
"Отныне никакого вмешательства районов в бюджеты общин не будет и быть не может. Многие общин будут принимать и формировать впервые, часть будет переформатироваться из-за изменений в админтерустройстве. Важно не затягивать рассмотрение Государственного бюджета на 2021 год, ведь это напрямую будет влиять на продолжительность формирования местных бюджетов", - подчеркнул Премьер.
Напомним, в Минрегионе планируют привести органы местного самоуправления после выборов "в состояние дееспособности".