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З 1 січня наступного року всі громади перейдуть на прямі міжбюджетні відносини з Бюджетом - Шмигаль

З 1 січня наступного року всі громади перейдуть на прямі міжбюджетні відносини з Бюджетом - Шмигаль

Київ • УНН

 • 62907 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. З 1 січня 2021 року всі громади перейдуть на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. Про це на засіданні уряду заявив Прем’єр-міністр Укаїни Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

"З 1 січня наступного року всі громади – а це майже 1,5 тис. – перейдуть на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом", - сказав Шмигаль.

З його слів, мова про те, щоб місцеві бюджети отримали повну незалежність у відповідності до підписаного закону і підзаконних актів.

"Відтепер ніякого втручання районів у бюджети громад не буде і бути не може. Багато громад буде ухвалювати і формувати вперше, частина буде переформатовуватись через зміни до адмінтерустрою. Важливо не затягувати розгляд Державного бюджету на 2021 рік, адже це напряму впливатиме на тривалість формування місцевих бюджетів", - наголосив Прем’єр.

Нагадаємо, у Мінрегіоні планують привести органи місцевого самоврядування після виборів "у стан дієздатності".

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