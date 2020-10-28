З 1 січня наступного року всі громади перейдуть на прямі міжбюджетні відносини з Бюджетом - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. З 1 січня 2021 року всі громади перейдуть на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. Про це на засіданні уряду заявив Прем’єр-міністр Укаїни Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
"З 1 січня наступного року всі громади – а це майже 1,5 тис. – перейдуть на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом", - сказав Шмигаль.
З його слів, мова про те, щоб місцеві бюджети отримали повну незалежність у відповідності до підписаного закону і підзаконних актів.
"Відтепер ніякого втручання районів у бюджети громад не буде і бути не може. Багато громад буде ухвалювати і формувати вперше, частина буде переформатовуватись через зміни до адмінтерустрою. Важливо не затягувати розгляд Державного бюджету на 2021 рік, адже це напряму впливатиме на тривалість формування місцевих бюджетів", - наголосив Прем’єр.
Нагадаємо, у Мінрегіоні планують привести органи місцевого самоврядування після виборів "у стан дієздатності".